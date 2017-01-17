Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili çarpıcı detay
Reina saldırganının yakalanmasının ardından önemli bir detay ortaya çıktı. Buna göre, güvenlik güçleri saldırganın Esenyurt'ta olduğunu bir süredir biliyordu.
Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
ESENYURT'TA OLDUĞU BELİRLENDİ
Edinilen bilgilere göre; Reina'yı kana bulayan terörist 3 gün önce Esenyurt'ta terörist arkadaşı Ebu Muhammed kod adlı terörist arkadaşının yanına gitti.
3 GÜN HAZIRLIK YAPTILAR
Teröristin Esenyurt'taki konumunu belirleyen emniyet güçleri, bölgeyi adeta abluka altına aldı ve 3 gün boyunca hazırlık yaptı. Ayrıca teröristin bağlantısı olan kişiler tespit edilmeye çalışıldı.
OPERASYON 00.15'TE BAŞLADI
Saatlerin 00.15'i gösterdiği anda operasyona başlayan emniyet güçleri, 2 teröristi sağ olarak ele geçirdi.
POLİSE DİRENDİ
Teröristin son fotoğrafından anlaşıldığına göre; Abdulkadir Masharipov polise direndi ve bu sırada boğuşma oldu.
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