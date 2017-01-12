Reina saldırısında gözaltı sayısı 35'e yükseldi
İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı ile ilgili olarak gözaltına alınanların sayısı 35'e yükseldi
- AA
Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 35'e yükseldi.
Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.
Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, saldırıyla ilişkili oldukları iddiasıyla gözaltına aldığı şüpheli sayısı 35'e yükseldi.
Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinde tutulan zanlıların, ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi
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