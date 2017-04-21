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Reina saldırısını planlayan terörist öldürüldü

ABD: Reina'ya yapılan saldırıyı planlayan DEAŞ'lı terörist Abdurrahman Ozbeki’yi Suriye’de öldürdük

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İstanbul Ortaköydeki eğlence mekanı Reina'ya yapılan saldırıyı planlayanlardan DEAŞ militanı Abdurrahman Ozbeki’yi karadan yapılan bir baskınla Suriye’de öldürdüklerini duyurdu.

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