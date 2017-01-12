Reina saldırısıyla ilgili 35 kişi gözaltına alındı
.Yılbaşı gecesi İstanbul'daki eğlence merkezi Reina’ya yapılan saldırı ile ilgili Pendik, Silivri, Zeytinburnu, Sefaköy ve Kayaşehir'de çok sayıda adreste arama ve gözaltı işlemi yapıldı. Saldırıyla ilgili gözaltındakilerin sayısı 35’e yükseldi.
İstanbul Ortaköy'de bulunan gece kulübü Reina'ya gerçekleştirilen ve 39 kişinin öldüğü 65 kişinn ise yaralandığı kanlı saldırı ile ilgili yeni gelişme yaşandı.
Soruşturmayı sürdüren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gerçekleşen gözaltı sayısının 35'e yükseldiği öğrenildi. Saldırganın, Abdulgadir Masharipov'un saldırıyı nasıl ve kimlerden destek alarak planladığına ilişkin araştırmasını derinleştiren Başsavcılık, İstanbul Pendik, Silivri, Zeytinburnu, Sefaköy ve Kayaşehir'deki çok sayıda adreste arama ve gözaltı işlemi yaptı.
Katilin Zeytinburnu'nda taksi parasını ödettirdiği kafe çalışanlarının da aralarında bulunduğu gözaltındaki 35 şüphelinin İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ediyor.
Diğer taraftan 'Ebu Muhammed Horosani' kod isimli katil Masharipov'u arama çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. (Sabah)
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