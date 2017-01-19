Reina teröristine DEAŞ'tan iğrenç ödül

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ ve Müslim Sarıyar'ın haberine göre, yılbaşı gecesi ünlü gece kulübünde 39 kişinin katledildiği saldırıyı gerçekleştiren Özbekistanlı Abdulkadir Masharipov ve bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 50 kişinin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürüyor.

İstanbul Esenyurt’taki hücre evinde başarılı bir operasyonla sağ olarak yakalanan Masharipov’un, ilk dakikadan itibaren serinkanlı bir tutum sergilediği öğrenildi.

Polis, tüm sorularını yanıtlayan Masharipov’un üzerinden başka DEAŞ hücrelerine de ulaşmaya çalışıyor. Olay öncesi ve sonrasında neler yaptığını tek tek anlatan Masharipov’un sözleri, kamera kayıtları ve teknik verilerden de teyit edildi. Müşaade altında tutulan Masharipov ilk sorgulamalarının ardından tek kişilik bir nezarethaneye konuldu.

‘KADINLAR ÖDÜLDÜ!’

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Esenyurt’ta saldırganı ele geçirdiği operasyona ilişkin bilgiler netleşiyor. Yapılan operasyonda evde bulunan Iraklı erkek militan ile Senegal uyruklu Dina A. (27), Somali uyruklu Aysha M. (27) ve Mısır uyruklu Tene Trare (26) isimli kadınlar da gözaltına alındı.

DEAŞ’a katılmak üzere ülkemize gelen ve örgüt hücre evinde tutulan kadınların, yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov’a ödül olarak DEAŞ tarafından gönderildiği ileri sürüldü. Masharipov’un DEAŞ tarafından gönderilen 3 kadın arasından Senegal uyruklu Dina A.’yı seçtiği ve dini nikâh kıyarak evlendiği öğrenildi.

EVDE AŞK NOTLARI BULUNMUŞTU

Evde yakalanan Somali, Senegal ve Mısır vatandaşı 3 kadınla ilgili bu ülkelerin yetkilileriyle temasa geçildi. Türkiye’ye kaçak girdikleri sanılan ve DEAŞ’a katılacakları düşünülen kadınlarla ilgili evde bulunan notlar da dikkat çekti.

Henüz kimin yazdığı netleşmeyen ve bir kâğıt parçasına yazılmış notta bozuk bir İngilizce ile “Ne istiyorsan onu yap. Artık umrumda olmayacak. Kimseye yardım edemem. Tabii ki kendime de yardım edemem. Ama eğer bunu istiyorsan tamam ama başka bir yerde olacağım” yazdığı görüldü.

Yazının başında gözüken ‘7bibi’ kelimesi, Arapça “aşkım” ya da “sevgilim” anlamlarını taşıyor. Evde bulunan bir başka notta ise “Sen çok delisin”, “Seni seviyorum Dina” yazısı dikkat çekti. Notun Senegalli Dina A.’nın imzasını taşıdığı sanılıyor.