Reina'yı kana bulayan teröristin binadan çıkma anı
Reina katliamını gerçekleştiren terörist Abdulkadir Masharipov'un kıskıvrak yakalandığı operasyonda bina ve çevresinde sıradışı hareketlilik yaşandı.
Operasyonun dışarıya yansıyan görüntüsü, aralarında teröristin de bulunduğu 3’ü kadın 5 kişinin binadan teker teker çıkardıkları anlardı. Iraklı şüpheli polislerin arasında bir otomobile bindirilirken, sokağın bir başka bölümünde Reina saldırganı polislerin arasında bir başka otomobile bindiriliyordu.
BAŞINI YERE EĞEREK
Aralarında çelik yelek giyenlerin de olduğu operasyon timleri Masharipov’u başını yere eğerek otomobile bindirdi.
Türkiye’de başlayıp dünyanın gündemine oturan operasyona yakından tanık olan mahalledeki bazı kişiler de bu anları cep telefonlarına kaydediyordu.
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