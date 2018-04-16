Rekabet Kurumuna 'Doğan Medya' başvurusu
Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemiyle ilgili Rekabet Kurumuna başvuruldu.
- AA
Doğan Holding bünyesindeki teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemiyle ilgili Rekabet Kurumuna başvuruldu.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Doğan Holding bünyesindeki teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemi için başvuruda bulunuldu.
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