Rengimiz Türkiye hazırız geleceğe

Türkiye’nin en büyük STK’larından Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu’nu (UDEF) ve ona bağlı derneklerin dünyaya örnek teşkil eden Uluslararası Öğrenci Buluşması programının 10.’su 22 Nisan’da başlayacak. Kütahya’dan startı verilecek program 55 farklı nokta, 20 ayrı ülkede düzenlenecek. Bu bağlamda öğrenci buluşmaları adıyla faklı kültürleri bir araya getiren, kardeş coğrafyalar ile Türk insanı arasındaki bağların sağlamlaşmasını sağlayan UDEF’in Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat, programın içeriği ve amacına yönelik olarak önemli bilgiler paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’da katılacak

Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de öğrenim gördüğü her nokta da buluşma programının düzenleneceğini, aynı zamanda Türkiye’den mezun olan öğrencilerinde kendi ülkelerinde etkinlikler yapacağını dile getiren Bolat, dev organizasyonun içeriğini şöyle paylaştı: “Bu sene 55 ayrı noktada yapacağız. Türkiye’de Edirne’den Van’a, Kars’tan Antalya’ya varıncaya kadar öğrenci buluşmalarını tüm şehirlerimizde ve yurtdışında 20 ülkede yapmak hedefimiz. Geçen sene Türkiye ile beraber 7 ülkede yapmıştık. Bu yıl İngiltere’den Güney Kore’ye, Güney Afrika’dan Kazakistan’a varıncaya kadar, İslam coğrafyasının en önemli ülkeleri ve uluslararası öğrencilerimizin mezun olduğu diğer ülkelerde de