Rengimiz Türkiye hazırız geleceğe

Türkiye’nin en büyük STK’larından Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu’nu (UDEF) ve ona bağlı derneklerin dünyaya örnek teşkil eden Uluslararası Öğrenci Buluşması programının 10.’su 22 Nisan’da başlayacak. Kütahya’dan startı verilecek program 55 farklı nokta, 20 ayrı ülkede düzenlenecek. Bu bağlamda öğrenci buluşmaları adıyla faklı kültürleri bir araya getiren, kardeş coğrafyalar ile Türk insanı arasındaki bağların sağlamlaşmasını sağlayan UDEF’in Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat, programın içeriği ve amacına yönelik olarak önemli bilgiler paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’da katılacak

Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de öğrenim gördüğü her nokta da buluşma programının düzenleneceğini, aynı zamanda Türkiye’den mezun olan öğrencilerinde kendi ülkelerinde etkinlikler yapacağını dile getiren Bolat, dev organizasyonun içeriğini şöyle paylaştı: “Bu sene 55 ayrı noktada yapacağız. Türkiye’de Edirne’den Van’a, Kars’tan Antalya’ya varıncaya kadar öğrenci buluşmalarını tüm şehirlerimizde ve yurtdışında 20 ülkede yapmak hedefimiz. Geçen sene Türkiye ile beraber 7 ülkede yapmıştık. Bu yıl İngiltere’den Güney Kore’ye, Güney Afrika’dan Kazakistan’a varıncaya kadar, İslam coğrafyasının en önemli ülkeleri ve uluslararası öğrencilerimizin mezun olduğu diğer ülkelerde de

Sosyal bütünleşme sağlıyoruz

Uluslararası öğrenci buluşmalarının amacını Türkiye’de okuyan öğrencilerin Türk halkı ile kaynaşmasını sağlamak amacıyla yaptıklarını anlatan Başkan Bolat, iyi ilişkilerin Türkiye’nin uluslararası imajına da katkı sağladığını belirterek “Uluslararası öğrenci buluşmalarını uluslararası öğrenciyi Türkiye’de tanıtmak için, varlığını haberdar etmek için yapıyoruz. Geçmişte baktığımızda insanlar sokakta gördüğü her siyahı efendim saat satmaya gelen, her çökük gözlüyü turist, her renkliyi farklı zannettikleri için uluslararası öğrencilere yardımcı olmuyorlardı ve yabancı gözüyle bakıyorlardı. Biz öğrenci buluşmasını o yüzden öğrencileri tanıtmak için yaptık ve mümkün olduğunca da meydanlara halka değinecek şekilde girdik biz bu çalışmalara. Bakın her türlü halkı şehrinizde Kayseri’de, Bursa’da, Artvin’de, Van’da uluslararası öğrenciler var. Dünyanın dört bir tarafından gelmişler ve sizin şehrinizde okuyorlar, Türkçede öğreniyorlar. Şimdi bunu göstermek için biz meydanlarda yapıyoruz” diye konuştu.