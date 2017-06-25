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Resmi Gazete'de yayımlandı: Okullarda mescit ve abdesthane zorunlu oluyor

Okullarda mescit ve abdesthaneyi zorunlu hale getiren yönetmelik resmi gazetede yayımlandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı her derece ve türdeki eğitim kurumlarına yeni yönetmelik düzenledi. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
 
Özel eğitim kurumlarında yürürlükte olan mescit ve abdesthane zorunluluğu, yeni yönetmeliğe göre tüm eğitim kurumlarında zorunlu hale getirildi.
 
Mescitin şartları da sıralandı. Okullara yapılacak mescitler aydınlık bir alanda olacak, kadın ve erkek için iki ayrı bölüm yapılacak.
 
Yönetmeliğe göre yeni kurumların açılabilmesi için başka zorunluluklar da var. Her kurumda yeteri kadar müdür yardımcısı odası, idari oda, mezvuata göre sığınak, su deposu, arşiv odası bulunması da şart. Bu maddelere uymayan okullara izin verilmeyecek.

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