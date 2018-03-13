Rex Tillerson kimdir kaç yaşındadır Rex Tillerson görevden alındı

Rex Tillerson kimdir kaç yaşında görevinden alındı? Gündem başlıkları arasında yer edinen Rex Tillerson biyografisini haberimizde derledik. Trump tarafından görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson dünya gündemine oturdu. 13 Aralık 2016 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı olarak aday gösterilen iş adamı Rex Tillerson, 1 Şubat 2017 tarihinde ABD Kongresi'ndeki onay süreci tamamlandıktan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı görevine başlamıştı. Rex Tillerson, 23 Mart 1952 tarihinde Texas, ABD'de dünyaya geldi. Kolej mezuniyetinin ardından Texas Üniversite’si İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatına, okuduğu bölümle ilgili bir işle başladı. Bir süre inşaat mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1975 senesinde Exxon (çok uluslu Amerikan petrol ve doğal gaz şirketi) bünyesine dahil oldu ve 1989 senesinde de Exxon ABD merkezi üretim bölümünün genel müdürü oldu.

CIA'IN BAŞINA KADIN BAŞKAN

Trump, Pompeo'dan boşalan CIA başkanlığına da Gina Haspel'in geleceğini açıkladı. Gina Haspel ABD dış istihbarat birimi CIA'ın ilk kadın başkanı olacak.

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınacağını şu tweet'le duyurdu:

"CIA Başkanı Mike Pompeo yeni dışişleri bakanımız olacak. Mükemmel işler yapacak. Rex Tillerson'a yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. (CIA'in Başkan yardımcısı) Gina Haspel CIA'in ilk seçilen kadın başkanı olacak. Hepsine başarılar,"

Rex Tillerson kimdir?

Rex Tillerson, 23 Mart 1952 tarihinde Texas, ABD'de dünyaya geldi.

Kolej mezuniyetinin ardından Texas Üniversite’si İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

İş hayatına, okuduğu bölümle ilgili bir işle başladı. Bir süre inşaat mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1975 senesinde Exxon (çok uluslu Amerikan petrol ve doğal gaz şirketi) bünyesine dahil oldu ve 1989 senesinde de Exxon ABD merkezi üretim bölümünün genel müdürü oldu.

İlerleyen dönemlerde şirketteki konumunu da yükseltmeye başlayan Tillerson, 1995 senesinde Exxon Yemen ve Esson Exploration and Production Khorat Şirketlerinde başkan oldu.

Performansı ve enerjisiyle sevilen Tillerson, 2006 senesinde ise dünyanın 6. büyük gelirine sahip olan ve yıllardır bünyesinde çalıştığı Exxon’da yönetim ve icra kurulu başkanlığına seçildi.

Rex Tillerson, uzun süredir Ulusal Mühendislik Akademisi (NAE) üyesidir.

Tillerson, iş ilişkileri kapsamında yurt dışında fazla aktif olması ve yurt dışında tanınması gibi sebeplerden dolayı 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerini kazanarak 45. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilen Donald Trump tarafından 13 Aralık 2016 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı adayı olarak gösterildi.

1 Şubat 2017 tarihinde ABD Kongresi'ndeki onay süreci tamamlandı ve ABD Dışişleri Bakanlığı görevine başladı.