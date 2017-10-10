Reyhanlı halkından Mehmetçiğe destek yürüyüşü

Suriye sınırındaki mahallede yaşayanlar ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla mahalle meydanında toplandı.



Aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar, "Her Türk asker doğar", "En büyük asker bizim asker", "Vatan sana canım feda" sloganları atarak yürüşe geçti.



Grup, yürüyüş sırasında köy sokaklarından geçen askeri araçları selamlarken, askerler de Türk bayrağı taşıyan bir çocuğu araca alarak bir süre sevdi. Güvenlik güçleri kendilerine hediye edilen Türk bayrağını öperek teslim aldı.



Yürüyerek sınırdaki Oğulpınar Karakolu yakınlarına gelen grubu askerler karşıladı. Grup, bir süre burada slogan attıktan sonra mahalleye döndü.



Mahalle muhtarı Osman Şanverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yürüyüşü askerlere destek için yaptıklarını söyledi.



İntikalin sadece Türkiye'yi değil tüm Müslüman dünyasını ilgilendirdiğini ifade eden Şanverdi, "Müslüman ülkeler yeter artık yattığınız. Oluk oluk kan akıyor. Bu Müslümanlara sahip çıkmazsanız kim çıkacak? Bu mazlumların Türkiye'den başka sadece Allah'ları var. İnşallah o herkese yeter." diye konuştu.



Gösteriye çocuklarıyla katılan Hasan Şanverdi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hep yanında olduklarını göstermek için yürüyüş yaptıklarını söyledi.



Yürüyüşe katılanlardan Mehmet Şanverdi de Türk askerinin İdlib'e intikalini desteklediklerini ifade ederek, "İnşallah oradaki zulüm biter ve buradaki mazlum Suriyeliler vatanlarına geri dönerler." dedi.