Rezil sergiye protesto

İstanbul Bağlarbaşı’ndaki Abdülmecid Efendi Köşkü’nde 15. İstanbul Bienali kapsamında sergilenen Ömer Koç koleksiyonundaki çıplak heykel ve resimler başta Osmanlı Hanedan ailesi olmak üzere halkın tepkisini çekti. Dün öğleden sonra köşke gelen bir grup vatandaş rezil sergiyi protesto edip slogan attı. Göstericiler 15 dakika süren protestonun ardından köşkten ayrıldı.

‘BU BİR FÜTÜRSUZLUK’

Köşkün odalarında asılı hat sanatının eşsiz örneklerinin hemen yanında sergilenen ahlak sınırlarını zorlayan koleksiyon sosyal medyada da eleştirilerin hedefi oldu. II. Abdulhamit Han’ın torunlarından Nilhan Osmanoğlu, sosyal medya üzerinden sergiyi eleştirerek “Son Halife Abdülmecid’in evinde Koç tarafından açılan sergi durdurulmalı! Sanat adı altında rezalet!’ mesajını paylaştı.

Osmanlı Hanedanı’nın bir diğer üyesi Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu da bu saygısızlığı kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek “Ömer Koç’un koleksiyon sergisi sanat sergisi değil tam bir rezalet! Yapılan bu fütürsuzluktan sonra yine anladık ki bu ailenin dedelerimize olan kini hâlâ dipdiri ve şuursuzcadır. Bizler Hanedan Ailesi mensupları olarak sanata ve sanatçıya karşı değiliz.” açıklamasında bulundu.