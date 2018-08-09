Riyad yönetiminin bu yılın ilk yarısındaki askeri harcamaları 30 milyar doları geçti Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin askeri harcamaları bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 artışla 30,2 milyar doları buldu.