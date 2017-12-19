Rıza Sarraf: Burada kanun yok

ABD'de yürütülen ve Türkiye'ye yönelik bir kumpasa dönüştürülen 'Hakan Atilla davası'nda tanıklık yapan Rıza Sarraf'ın 15 Eylül 2016'da New York'ta hapishanedeyken dayısıyla yaptığı konuşmanın metni ortaya çıktı.

Ragıp Soylu'nun resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bu metinlerde, Rıza Sarraf'ın işlemediği suçu itiraf etmesi gerektiği ve bu şekilde daha az ceza alacağını söylediği görülüyor.

“Aynı yerde yiyoruz, aynı yerde içiyoruz, aynı yere pisliyoruz. Bazen biri yemek yerken diğeri tuvaletini yapıyor”

“Ben bu haltı yedim dersen, rahat olursun. Senle uğraşmazlar. Bir kısmını da kabul ettim. Başka çarem yoktu. Ömür boyu ceza mi alsaydım? 10 yıl ceza alacağım.”

“Burada kanun yoktur. Burada görmediğin işi gördüm demelisin. Burası böyle. Bu memleket böyle. Görmediğin işi gördüm demelisin.”

[Görseller Sabah'a aittir]