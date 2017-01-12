Rize'deki FETÖ iddianamesi kabul edildi

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 sanık hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte finansal destek sağlamak" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle hazırlanan 76 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgütün emniyet imamı olduğu öne sürülen M.K ve Y.E ile A.D, E.U, F.E, H.E, M.A.D, T.Y'nin de aralarında bulunduğu, çoğu emniyetten ihraç edilen eski polis 8 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

İddianamede, M.K ve Y.E'nin emniyet teşkilatı dışında farklı bir kamu kurumunda çalıştıkları belirtildi.

Örgüt yöneticisi oldukları vurgulanan bu kişilerin, örgüt adına çalışmalar yürüttüğü, örgüte eleman kazandırdıkları ve örgütün emniyet mensupları ile bağlantılarını sağlayarak toplantı yaptıkları da iddianamede yer aldı.