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Roboski'de hayatını kaybedenler anıldı

İnsan Hakları Diyarbakır Şubesi, 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesinde ölen 34 kişiyi andı

  • DHA
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İnsan Hakları Diyarbakır Şubesi, Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortasu Köyü yakınlarında, Kuzey Irak sınır hattına 28 Aralık 2011'de düzenlenen hava bombardımanında ölen 34 kişiyi düzenlenen basın açıklamasıyla andı.

Şube binasında gerçekleşen açıklamada hayatını kaybeden 34 kişinin fotoğraflarından oluşan poster asılırken, anmaya İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici ve İHD üyeleri katıldı.

Bombardımanda 19'u çocuk 34 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Başkan Bilici, olayla ilgili etkin bir soruşturma başlatılması çağrısı yaparak şunları söyledi:

"Bombardımanda 4 yurttaşın sağ olarak kurtarılabildiği bu saldırı, tarihin sayfalarına kanlı bir katliam olarak geçti. Olayın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen hiç bir şey açığa çıkmadı. Aslında Roboski'de olmak isterdik. Gidip ailelerle birlikte, onların acısını yine her yıl olduğu gibi paylaşarak bu anmayı yapmak isterdik ama maalesef izin verilmedi. Katliam dosyasının hukuki öyküsünden de anlaşıldığı gibi açılan soruşturmalarla katliamın failleri askeri yargı organlarına havale edilerek aslında korunmaya çalışıldı. Etkin bir soruşturma olmadığı gün gibi ortamda olan bu süreçte elbette adalet çıkması beklenemezdi. Türkiye yakın tarihte yaşanan katliamların aydınlatılması ve toplumsal barışın inşa edilebilmesi için hakikatleri araştırma komisyonu kurmalı, geçmiş ile yüzleşme sağlanmalıdır."

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