RTÜK üyelerinin KKTC ziyareti

RTÜK Başkanı Yerlikaya ile kurul üyeleri, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesini ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarını sürdüren RTÜK üyeleri, Lefke Avrupa Üniversitesinde düzenlenen "Uluslararası Arenada RTÜK" konulu konferansa katıldı.

Burada konuşma yapan RTÜK üyesi ve İslam Ülkeleri Yayıncılık Düzenleyici Kurumları Forumu (İBRAF) Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Ersoy, öğrencilere RTÜK'ün faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

RTÜK'ün ülke içindeki faaliyetlerinin yanı sıra uluslararası alanda etkin çalışma yürüttüğüne dikkati çeken Ersoy, RTÜK'ün çalışmalarını Birleşmiş Milletler'de BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) çerçevesinde, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Birliği (AB) içinde farklı uzmanlık komitelerinde yürüttüğünü anlattı.

Ersoy, RTÜK'ün yayıncılık alanında hem Karadeniz havzasında hem de Müslüman ülkelerde öncü olduğuna işaret ederek, "Bu konuda etkinlik yapmak isteyen bütün RTÜK'ler bizim gözümüze bakmakta ve ona göre kendilerine şekil vermektedirler." ifadesini kullandı.

Konferansın ardından Yerlikaya ve kurul üyeleri Girne Amerikan Üniversitesinde düzenlenen "Radyo ve Televizyon Yayıncılığında Denetleme" paneline katıldı.

Ziyarette Yerlikaya'ya, RTÜK Başkan Vekili Esat Çıplak ile üst kurul üyeleri Hamit Ersoy, Taha Yücel, İsmet Demirdöğen, Nurullah Öztürk, Arif Fırtına, Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı eşlik etti.