Ruhani'den Trump'a nükleer yanıtı

Reuters'ın haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Nükleer anlaşma ABD Başkanı Donald Trump'ın düşündüğünün aksine 'kazan-kazan' bir anlaşma. Anlaşma bölgedeki tansiyonu düşürmek için sıçrama tahtası olarak kullanılabilir" dedi.

İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Ruhani; Trump'ın düşündüğünün aksine İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın iki tarafın da yararına olduğunu vurguladı.

Ruhani "Yeni ABD Başkanı nükleer anlaşmanın metnini okuyor ancak kabul edemiyor. O bunun tarihteki en kötü anlaşma olduğunu söylüyor. Bu kazan-kazan bir anlaşma. Nükleer görüşmeler bölgeye güvenliği ve istikrarı getirme amaçlı diğer görüşmelere örnek teşkil edebilir" dedi.