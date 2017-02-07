Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ruhani'den Trump'a nükleer yanıtı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile yaptıkları nükleer anlaşmanın geleceğiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Trump'ın düşündüğünün aksine anlaşmayı 'kazan-kazan' olarak tanımlayan Ruhani, anlaşmanın bölgesel tansiyonu düşürmek için önemli olduğunu söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Reuters'ın haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Nükleer anlaşma ABD Başkanı Donald Trump'ın düşündüğünün aksine 'kazan-kazan' bir anlaşma. Anlaşma bölgedeki tansiyonu düşürmek için sıçrama tahtası olarak kullanılabilir" dedi.

İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Ruhani;  Trump'ın düşündüğünün aksine İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın iki tarafın da yararına olduğunu vurguladı.

Ruhani "Yeni ABD Başkanı nükleer anlaşmanın metnini okuyor ancak kabul edemiyor. O bunun tarihteki en kötü anlaşma olduğunu söylüyor. Bu kazan-kazan bir anlaşma. Nükleer görüşmeler bölgeye güvenliği ve istikrarı getirme amaçlı diğer görüşmelere örnek teşkil edebilir" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP, HDP, PKK, FETÖ ve DHKP-C 'Hayır' kampanyası için çalışacak

CHP, HDP, PKK, FETÖ ve DHKP-C 'Hayır' kampanyası için çalışacak

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı

Hobi olarak yaptığı araç maketlerinin ihracatına başladı

Hobi olarak yaptığı araç maketlerinin ihracatına başladı

Niğde'de esrarengiz köpük

Niğde'de esrarengiz köpük

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA