Rus Büyükelçi Karlov Ankara'da anıldı

Geçen yıl düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Büyükelçilikteki anma törenine, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ümit Yardım ve Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim el-Hireyci'nin yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Törene katılanlar, elçilik binası içindeki Karlov Anıtı'na çelenk ve karanfil bıraktı.

Yerhov, törende yaptığı konuşmada, "Detaylarının açığa çıkarılmasına hala ihtiyaç duyulan hain saldırı, önde gelen seçkin diplomatımızı, güvenilir, çok saygı değer ve harika bir kişiliğe sahip iş arkadaşımızı bizden ayırdı." ifadelerini kullandı.

Karlov'un isminin elçiliğin bulunduğu sokağa ve elçilik çalışanlarının çocuklarının gittiği okula verildiğini hatırlatan Yerhov, elçiliğin bahçesindeki Karlov Anıtı'nın, dünyanın farklı yerlerindeki Rus diplomatların gönüllü bağışlarıyla yapıldığına dikkati çekti.

Büyükelçi Yerhov, törene katılan Rus parlamentosu ve Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan milletvekillerinin, ortak sorun olan teröre karşı mücadele konularını Türk mevkidaşlarıyla görüşmek üzere bugün burada bulunduklarını kaydetti.

Yerhov, Karlov'un hayatının son dönemlerinde Türkiye ile ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek için ortaya koyduğu değerli hedef doğrultusunda pratik adımlar atmanın, Karlov'u en iyi şekilde anma olacağını söyledi.

"Bu kayıp, hepimizin ortak kaybıdır"

Türk-Rus Toplumsal Forum Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar da Karlov'un, Türk-Rus ilişkilerine önemli katkılar sunmuş başarılı bir büyükelçi ve duruşuyla Türk toplumunun da saygısını kazanmış kıymetli bir insan olduğunu dile getirdi.

Çonkar, "Bu kayıp, ortak bir kayıptır ve hepimizin kaybıdır. Bu hain suikastın soruşturulması Rus tarafının da katılımıyla azami bir dikkatle yürütülmeye devam ediliyor." dedi.

Cinayetin tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkarılana kadar incelemelerin devam edeceğine dikkati çeken Çonkar, "Bugün Sayın Büyükelçinin yarım kalan hedeflerinin tamamlanması için hepimize görev düşüyor. Yapılacak en önemli vazife ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ilerletilmesine katkıda bulunmaktır." ifadelerini kullandı.

Tören konuşmaların ardından piyanist İdil Biret'in verdiği resitalle devam etti.