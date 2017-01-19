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Rus Büyükelçi Karlov suikastı soruşturmasında flaş gelişme

Rus Büyükelçi Karlov suikastı soruşturmasında biri polis 2 kişi tutuklandı

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan biri polis memuru 2 kişi, terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı.

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