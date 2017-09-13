Rus turist denizde boğuldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 79 yaşındaki Rus turist Valentina Pismennaia, denizde boğuldu.
- AA
İncekum Mahallesi'nde plajda denize giren Rus turist Pismennaia, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Olayı fark eden vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Rus kadına, sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.
Hayatını kaybettiği belirlenen turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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