Rusya, Snowden'ın oturum süresini uzattı
Amerikan istihbarat kurumu NSA'den çok sayıda gizli belge sızdıran ve sığınmacı olarak Rusya'da ikamet eden Edward Snowden'ın 2017'de bitecek oturum süresi, 'bir kaç yıl daha' uzatıldı.
Rusya dışişleri sözcüsü Maria Zaharova Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda "Snowden'ın Rusya'da ikameti bir kaç yıl daha uzatıldı" şeklinde bir açıklamayla yaşanan gelişmeyi duyurdu.
Söz konusu açıklama, Başkan Obama'nın 35 yıl hapis cezasına çarptırılan casus Chelsea Manning'i affetmesinin üzerinden saatler sonra geldi.
2013 yılında çalıştığı kurum olan NSA'den belge sızdırarak dünya çapında ses getiren Snowden, kendisi gibi casusluk suçuyla aranan Julian Assange'ın tavsiyesi üzerine Rusya'ya sığınmıştı. O tarihten bu yana Rusya'da ikamet eden Snowden, böylece üçüncü kez geçici oturum izni almış oldu.
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