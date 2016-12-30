Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Rusya mutabakatın onayı için BM Güvenlik Konseyi'ne tasarı sundu

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Churkin, BMGK'dan Suriye'de yürürlüğe giren ateşkesi desteklemelerini isteyeceklerini söyledi.

  • AA
  • 18
  • 12
  • 4
  • 1
  • 1
  • 5
x

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, Suriye'deki ateşkes mutabakatını BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduklarını söyledi.

Churkin, BMGK'daki Suriye toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, konseyden ülke genelinde dün yürürlüğe giren ateşkesi desteklemelerini isteyeceklerini ifade etti.

BMGK, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Suriye konusunu görüşmek üzere bugün toplanıyor.

Mutabakatın desteklenmesini talep eden kararın yarın BMGK'da oylanması bekleniyor.

Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantör sıfatıyla destek verdiği, BMGK tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların kapsam dışı bırakıldığı ateşkesin uygulama süreci yerel saatle bugün 00.00'da (TSİ 01.00) başlamıştı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Arkadaşını öldürüp parçalara böldü

Arkadaşını öldürüp parçalara böldü

Romanlar yeni yıla böyle girdi

Romanlar yeni yıla böyle girdi

İzlanda'nın büyüleyen güzelliği

İzlanda'nın büyüleyen güzelliği

Flamingoların Irak'taki 'acı' akıbeti

Flamingoların Irak'taki 'acı' akıbeti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA