‘Suriye görüşmeleri, ABD ve Türkiye’nin tavrı netleşene kadar askıya alınabilir’
Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Türkiye ile ABD’nin pozisyonları netleşene kadar hem Cenevre hem de Astana’da gerçekleştirilen Suriye görüşmelerinin askıya alınabileceğini söyledi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Cabarov “Suriye görüşmelerinin uzayacağından eminim, zira Türkiye’nin bu yöndeki pozisyonu anlaşılmaz durumda” dedi.
ABD’nin de tavrını netleştirmesi gerektiğini vurgulayan Cabarov “İdlib’deki kimyasal saldırının soruşturmasını beklemek ya da büyük ihtimalle itibar kaybetmemek için herkesin suçlu olduğu yönünde nötr bir karara varmak istiyorlar” ifadelerini kullandı. (Kaynak: Sputnik)
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