Sadeleştirilmiş sisteme ihtiyaç vardı

YGS ve LYS sistemi değişti. Yeni sistemin nasıl olacağı, milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Öğrencilerin şu anda sadece ders çalışmaya odaklanmaları gerektiğini söyleyen Üsküdar Üniversitesi Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Ece Tözeniş “Zor bir süreçten geçiyorlar kaygılı olmamalarını beklemek anlamsız olur. Ancak YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın açıklamaları doğrultusunda bir rota çizmek mümkün. Büyük olasılıkla bu seneye yetiştirecek yeni bir sistemimiz var. Yepyeni bir sistemden bahsetmiyoruz. Daha önce uygulanan sistemlere benzer bir sistemle karşı karşıyayız. Yani öğrencinin yaptığı hiçbir çalışma boşa gitmeyecek. Çalışmayı sakın bırakmasınlar” diyor.

4’LÜ PUAN SİSTEMİ

Sadeleştirilmiş bir sisteme de kesinlikle ihtiyaç vardı diyen Tözeniş sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğrenci ilk etapta mart ayında olan YGS için çalışmalarını yapıyordu. Sonra o sınavın sonuçları öğrencinin motivasyon kaybetmesine neden oluyordu. Çünkü orada aldığı puan bazen LYS’ye hazırlanmasını engelliyordu. Tabii bu ara süreçte bir de lise hayatları da aksıyordu. Haziran ayına kadar öğrencinin başka bir sınava girmeyecek olması okula devam-devamsızlık açısından da önemli. Ayrıca var olan sistemde yer alan 18 puan türü tercih döneminde kafa karışıklığı oluşturuyordu. Şimdi biliyoruz ki 4’lü puan sistemi daha kolay ve anlaşılabilir.”

Bakanlık açıklamadan inanmayın

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin yerine üzerinde çalışılan modelle ilgili çıkan bazı haberlere ilişkin, “Kademeler arası geçişle ilgili medyada bugünlerde çokça spekülasyon yapılıyor. Yazılanların hiçbiri doğru değil” ifadelerini kullandı. Tekin, Twitter hesabından, TEOG’un kaldırılmasının ardından liselere geçiş sistemi modelleriyle ilgili medyada yer alan bazı haberlere ilişkin paylaşımda bulundu. Yusuf Tekin, “Anlaşılan herkes gönlünden geçeni yazıyor. Yazılanların hiçbiri doğru değil. Bakanlıkça resmi olarak açıklanmayan hiçbir şeye itibar edilmemesi gerektiğinin altını özellikle çizmek isterim” açıklamasını yaptı.