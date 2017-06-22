Safranbolu Belediye Başkanı görevden alındı
Karabük'ün Safranbolu İlçesi Belediye Başkanı AK Partili Necdet Aksoy, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
- DHA
Başkan Aksoy'un, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında görevden alındığı belirtildi.
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