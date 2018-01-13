Sağlık Bakanlığından 7 bin 655 personel ihraç edildi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ ile mücadelenin Bakanlık bünyesinde hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

7 bin 655 personelin ihraç edildiğini, ihracın sonrasında gelen itirazların değerlendirilmesiyle 252 personelin göreve iade edildiğini belirten Demircan, 243 personelin de şu an açıkta olduğunu bildirdi.

Sağlık çalışanlarının merakla beklediği yıpranma paylarına ilişkin bir hazırlık içinde olduklarını ifade eden Demircan, özlük haklarıyla ilgili yapılacak çalışmaların içerisinde, sağlık çalışanlarına yıpranma payının verilmesinin de yer aldığını belirtti.

Bakan Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde sağlık çalışanlarının "5 yıllık hizmetine karşılık 1 yıl yıpranma payı verilmesi" sözünün de geride kalmayacağını vurguladı.

"Türkiye uyuşturucu saldırısı altında"

Madde bağımlılığı ile ilgili yürütülen çalışmalara da değinen Demircan, Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu uyuşturucuyla ilgili üst kurula 8 bakan, bir de başbakan yardımcısının katıldığını hatırlattı.

Uyuşturucu konusunun hassas bir konu olduğunu ifade eden Demircan, "Türkiye için bir tehdit olarak algılıyorum. Türkiye sanki uyuşturucu açısından terör örgütleri tarafından, birtakım güçler tarafından hedef seçilmiş. Türkiye'de uyuşturucunun yaygınlaşması için bir gayret sergileniyor, görüntüsünü algılıyoruz. Bunun önüne geçmek için de bütün kurumlarıyla devlet üzerine düşeni yapmaya çalışıyor." diye konuştu.

Demircan, bakanlıkların gerekli tedbirleri aldığını, Sağlık Bakanlığının da uyuşturucu belasına müptela olan kişilerin tedavisi için çalıştığını dile getirdi.

"Ocak ayının son haftasında ilk çalışmamızı yapacağız"

Sözleşmeli sağlık personelinin başarı değerlendirmesi konusuna da değinen Bakan Demircan, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli personelde değerlendirme yapmak zorundayız. Başarı değerlendirmesi bu. Karne belki hoş düşmüyor, konuya öyle bakmayalım. Performans değerlendirmesi olarak değerlendirelim. Başarılıyı başarısızdan ayırmak gereklidir. Hizmetin kalitesini yükseltmek için başarıya ödül vermek lazım. Başarısızsa kişi, belli puanın altına düşerse o sözleşmenin sonlandırılması lazım. Bunların kriterlerini belirliyoruz. Önümüzdeki günlerde sözleşmeli personelimizde ve diğer sağlık çalışanlarımızda eğitim çalışmalarımızı yapacağız. Sanıyorum ocak ayının son haftasında ilk çalışmamızı yapacağız. Onlar da bilecekler hangi değerlendirmelerden geçeceklerini."