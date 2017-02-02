Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Kardak denetimi sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Ege Denizi'nde Kardak Kayalıkları ile düzensiz göçmenlerle ilgili denetimleri havadan ve denizden sürüyor.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; "düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde Sahil Güvenlik hava ve deniz unsurları ile kontrol ve denetim faaliyetlerine 7 gün 24 saat esasına göre devam edilmektedir. Bahse konu denetim ve kontrol faaliyetleri kapsamında herhangi bir düzensiz göçmen grubu tespit edilmemiştir" denildi.
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur

Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur

Ünlülerin küçüklükleri

Ünlülerin küçüklükleri

Dengeler değişti! Dünyanın en iyileri belirlendi

Dengeler değişti! Dünyanın en iyileri belirlendi

Kayıp kıta bulundu

Kayıp kıta bulundu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA