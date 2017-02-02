Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Kardak denetimi sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; "düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde Sahil Güvenlik hava ve deniz unsurları ile kontrol ve denetim faaliyetlerine 7 gün 24 saat esasına göre devam edilmektedir. Bahse konu denetim ve kontrol faaliyetleri kapsamında herhangi bir düzensiz göçmen grubu tespit edilmemiştir" denildi.