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Sahte polis çetin cevize çarptı

Bursa’da bir ev hanımı kendini polis diye tanıtan dolandırıcıyı göz hastanesine çağırıp emekli polis olan kocasına yakalattı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay Yıldırım ilçesi Sinan Dede Mahallesi'nde gerçekleşti. Kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısı F.K.(28) kocası emekli polis olan A.Ü.’yü arayarak FETÖ ve PKK terör örgütlerine hesabından para aktarıldığını belirterek operasyon yaptıklarını, örgüt üyelerini yakalayabilmek için evinde bulunan para ve altınları kendisine teslim etmesi gerektiğini söyledi. Durumu emekli polis olan kocasına anlatan ev hanımı A.Ü .kocasının onlar dolandırıcı diye uyarması üzerine dolandırıcıyı yakalatmak için buluşmayı kabul etti. Dolandırıcıyı Yıldırım ilçesindeki bir göz hastanesine çağıran A.Ü. evde hazırladığı poşetin içerisine para yerine gazete kağıdı, boş altın kutusu ve gözlük kutusu koyarak kocasıyla birlikte buluşma yerine gitti. Dolandırıcının kendisini bulut parolasını vererek tanıtacağı söylemesi üzerine dolandırıcıyı beklemeye başlayan ev hanımı A.Ü dolandırıcının gelip parola olan bulut ismini söylemesiyle kadının kocası olan emekli polis dolandırıcıyı suçüstü yakalayarak emniyet ekiplerine teslim etti. Yaşanan olay hastanenin güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Emniyetteki ifadesi tamamlanan dolandırıcı adliyeye sevk edildi. 

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