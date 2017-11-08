Sakarya’da 187 kaçak göçmen yakalandı
Sakarya polisinin yaptığı istihbari çalışma neticesinde 187 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışma neticesinde Türkiye’ye kaçak yollarla giren 114’ü Afganistan, 73’ü Pakistan, 14’ü bayan 20’si çocuk toplam 187 yabancı uyruklu göçmeni TEM otoyolu üzerinde yakaladı. Ekipler göçmen kaçakçılığı yapan şebekenin 5 üyesini de gözaltına aldığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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