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Sakarya'da feci kaza: 3'ü çocuk 5 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir aile yok oluyordu. Meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek, 2 çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Karasu - Adapazarı karayolu Demirbey mevkiinde itfaiyeci olan ve izne çıktığı belirtilen İ.H. idaresindeki 41 EE 254 plakalı otomobil, aynı istikamete giden ve önünde seyir halinde olan Harbi S. idaresindeki 54 PG 385 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 54 PG 385 plakalı otomobil yol kenarında bulunan mısır tarlasına uçtu. Tarlaya uçan otomobilde bulunan 1’i bebek 2 çocuk toplam 5 kişi bulunduğu yerde sıkıştı. Durumu gören diğer sürücüler hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan ve yaralanan Harbi S. (35), Aysun S. (28) ile çocukları Yiğitcan S. (11), Poyraz S. (9) ve 2 aylık bebekleri Simay Berfin S. sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralılardan 2 aylık bebek Simay Berfin S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, mısır tarlasına uçan otomobilin dağılan parçaları ve plakası jandarma ve vatandaşlar tarafından aranarak bulunurken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

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