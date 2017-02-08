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Sakarya’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

  • İHA
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında Sakarya merkezli, Kocaeli, Zonguldak, Bolu olmak üzere toplam 4 ilde örgütün şifreli haberleşme programı olan ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen, eski Sebat Uluslararası Eğitim Kurumları çalışanı 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
 
Yapılan operasyonlarda şuana kadar 14 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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