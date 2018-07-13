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Sakarya'da silahlı kavgayı çevik kuvvet ayırdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda 3 kişi silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet ekibi kavgayı ayırdı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, mahalle ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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