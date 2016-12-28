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Sakarya'da terör operasyonunda 9 tutuklama

Sakarya'da terör örgütleri DEAŞ, PKK ve DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Sakarya'daki bir otomobil tamircisine getirilen araçta, terör örgütü PKK propagandası yapılan şarkıların yer aldığı flash bellek bulundu. Tamircinin durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, araç sahibi Mehmet Demir'i gözaltına aldı.

Öte yandan Sakarya Üniversitesi civarında bulunan bir yurdun yakınlarında terör örgütü DHKP-C lehine slogan atan ve duvara yazı yazmaya çalışan Ali Sabancı da çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar Demir ve Sabancı ile terör örgütü DEAŞ'e yönelik dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 Irak uyruklu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu Alaa Velid Madi, Mohmood Mudhafar Yasen Yaseen, Eymen Ismaıl Halıl Halil, Ahmed Khaırı Shukur Shukur, Bassam Hamid İsmail, Ali Khaırı Shukur Shukur, Mohammed Yaseen Hameed Ai Khafajeı, terör örgütü PKK üyesi Mehmet Demir ile terör örgütü DHKP-C mensubu Ali Sabancı tutuklandı.

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