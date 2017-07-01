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Saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki saldırı hazırlığındaki PKK'lı 4 terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyon esnasında insansız hava aracı tarafından Irak'ın kuzeyindeki Ora bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 terörist tespit edildi.

Teröristler, bölgeye düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

 
 

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