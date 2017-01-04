Saldýrý öncesi o tweeti atmýþtý! 'Woo George' isimli hesabýn kullanýcýsý gözaltýnda

Ýstanbul Ortaköy'de 39 kiþinin hayatýný kaybettiði terör saldýrýsý öncesinde, eðlence merkezinin sosyal medya hesabýna "Sizi istiyorum" ve "Dövüþe 5 kala" þeklinde iki mesaj yazan kiþi olduðu öne sürülen zanlý gözaltýna alýndý.

DÖVÜÞE 5 KALA

Düzce Emniyet Müdürlüðü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Ortaköy'de terör saldýrýsýnýn gerçekleþtirildiði eðlence merkezinin sosyal medya hesabýna "Sizi istiyorummm" ve "Dövüþe 5 kalaa" þeklinde iki mesaj yazan "Woo George" isimli kullanýcýya yönelik çalýþma yaptý.

OPERASYON DÜZENLENDÝ

Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn talimatýyla Terörle Mücadele Þubesi ekipleri, bu kapsamda, þüpheli F.S.M'nin Düzce'deki evine operasyon düzenledi.

Operasyonda bazý belge ve dokümanlara el konuldu.

"Woo George" isimli hesabýn kullanýcýsý olduðu öne sürülen F.S.M, ekiplerce gözaltýna alýndý.