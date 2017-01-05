Saldırı yaşam tarzına diyenlere Bardakçı'dan yanıt!

Tarihçi Murat Bardakçı Habertürk'te yayınlanan köşe yazısında, Reina katliamına yapılan yorumları değerlendirdi.

Sosyal medyada son günlerde saldırının eğlence mekanındaki insanların yaşam tarzına yönelik olduğuna dair iddiaları eleştriren Bardakçı: "Kimin hayat tarzına karşı? Kapıda saldırganın kurşunlarına hedef olup şehid düşen 22 yaşındaki polis memuru Burak Yıldız’ın mı, yoksa içeride can veren 35 yaşındaki garson Kenan Kutluk’un hayat tarzına mı, kimin?" diye sordu.

"HEDEF TÜRKİYE"

"Reina’daki müşterinin hayat tarzından bahsediliyor da aynı mekânda ekmek parası icabı bulunanların hayat tarzları neden hatırlara gelmiyor? Bu entel mi entel teori gümbür gümbür çökeceği için mi?" diyen Bardakçı, bu terör saldırısının hedefinin bütün Türkiye olduğunu bazılarının bunu söyleyemediğini ifade etti.

"ENTEL GÖRÜNME ÇABALARINA ENGEL"

Barkaçı buna gerekçe olarak şunları söyledi: "Saplandıkları ideolojik bataktan bir türlü çıkamadıkları için söyleyemiyorlar yahut bu kadar açık ve rahat anlaşılacak bir ifade “entel görünme” çabalarının önünde engel teşkil ediyor, dolayısı ile alâkasız ama tumturaklı yorumlar yapma mecburiyetini hissediyor ve neticede işte böyle saçmalıyorlar!"