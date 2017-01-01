Saldırının görgü tanığı anlattı: Eşim üstüme kapandı, koşan herkesi vurdular

Ortaköy'de 1'i polis, 35 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından yaralıların hastanelerde tedavisi sürüyor.

Terör saldırısının ardından özel harekat polislerinin gece kulübüne operasyonu sonrasında sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar gece kulübünden çıkarılarak olay yerinde bekleyen çok sayıda ambulansla, başta Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırıda yaralan 40 kişinin tedavisine devam ederken hafif yaralılar müdahalenin ardından taburcu edildi.

Terör saldırısı sırasında gece kulübünde bulunan ve hastane kapısında gazetecilere açıklama yapan Sinem Uyanık, "Eşim o sırada üstüme kapandı. Koşan herkesi vurdular. Eşimin sayesinde ikimiz de hayattayız. Silah sesi duydum ayrı ayrı. Sürekli taradılar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan saldırı sırasında gece kulübünde 700 davetlinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından gece kulübünün bulunduğu cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.