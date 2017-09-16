Samsun'da 2 kişinin öldüğü kazanın bayan sürücüsü 5 ay sonra tutuklandı

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 25 Nisan'da meydana gelmişti. Şebnem V.'nin kullandığı 06 FF 7855 plakalı otomobil, önünde seyir eden özel harekat polisi Emre Bağcı yönetimindeki 55 EB 017 plakalı motosiklete arkadan çarparak kontrolden çıkmış ve daha sonra yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından ise kaldırıma çıkarak o sırada kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Ozan Utku Taşkın'a çarpmıştı. Kazada, özel harekat polisi Emre Bağcı ile üniversite öğrencisi Ozan Utku Taşkın hayatını kaybetmişti. Kaza sonra gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Şebnem V. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "taksirle 2 kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında kendini savunan otomobil sürücüsü Şebnem V., "Ben ev hanımıyım. Olay günü 9 ve 11 yaşındaki 2 çocuğumu yanıma alıp kayınvalideme gidiyordum. Süratim 40-50 kilometreydi. Motordan yüksek ses geldi ve araç hızlandı. Çocuklarıma araçta bir şey oldu sıkı tutunun dedim. Frene bastım fren tutmuyordu. Yol çok kalabalıktı. Dörtlüleri yakmaya çalıştım yanmadı. Fren kilitlenmişti. Direksiyon ve fren görevini yapmıyordu. Nasıl kurtarırım diye düşünüyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. Sadece simit dükkanında durduğumu hatırlıyorum. Kafeterya önüydü ve kalabalıktı. Çevredekiler yardım ettiler. Araçtaki direksiyon ve fren sistemi çalışmadığı için kaza meydana geldi. Bilerek kimseye zarar vermek istedim" diyerek gözyaşı içinde ifade verdi.

Mahkeme heyeti, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden kaza yapan araçta inceleme yapmak üzere 3 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirilmesine ve araç üzerinde inceleme yapmalarına karar verdi.

Tutuksuz yargılanan Şebnem V.'nin tutuklanmasına karar verildi. Duruşma salonunda polis tarafından gözaltına alınan Şebnem V., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Duruşma 12 Ekim'e ertelendi.