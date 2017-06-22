Samsun'da 'ByLock' kullandığı belirlenen bir asker, tutuklandı
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir asker tutuklandı.
- AA
Görevinden ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı verilen eski Jandarma Üsteğmen Murat A, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince Atakum ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Murat A, çıkarıldığı mahkemece tutaklandı.
Yaklaşık 10 ay önce görevinden ihraç edilen Mehmet A'nın daha sonra örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı tespit edilmişti.
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