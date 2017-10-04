Samsun'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması ve söz konusu terör örgütü ile mücadele kapsamında bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda, çoğunluğu özel sektör çalışanı 15 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları ileri sürüldü.

Evlerinde arama yapılan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.