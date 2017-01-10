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Samsun'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Samsun merkezli Ankara, Kırıkkale, Samsun'un merkez ilçeleri ile Terme ve Çarşamba ilçelerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

  • SAMSUN (İHA)
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  Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Ankara, Kırıkkale, Samsun'un merkez ilçeleri ile Terme ve Çarşamba ilçelerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 22 ekip ve 90 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında ByLock kullanan, Bank Asya toplantılarına katılan ve örgüte himmet atı altında para toplayan ihraç edilen öğretmen ve diğer memurlar ile OMÜ'de öğrenci ve iş adamlarının da bulunduğu öğrenildi. 
 
  Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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