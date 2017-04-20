Samsun'da FETÖ operasyonu: 3 askere gözaltı

Tel Aviv'de Cumartesi günleri iş yerleri açılabilecek

İsrail Yüksek Adalet Mahkemesi Tel Aviv'de Yahudilerin dinlenme ve ibadet günü sayılan Cumartesi günleri için laik Yahudilerin faydalanması için dükkanların açık kalmasına müsade edileceğine karar verdi.