Samsun'da FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Eylül'de gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş öğretmen, doktor ve bankacıların da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.