Samsun'daki FETÖ/PDY davasında karar

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen polis memurları Serkan Koç, Fikret Türe ve Züfer Aslan, tutuksuz sanıklar Yücel A. ve İsmail G. ile avukatları katıldı.

Koç, son savunmasında, herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını belirterek, "Vatanımı ve milletimi çok seviyorum. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

Türe ise 15 aydır cezaevinde olduğunu belirterek, "Terör örgütüne üye değilim. Ben emniyet mensubuydum. Bu işleri biliyorum. ByLock kullanmış olsaydım kendi hattıma yüklemezdim. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullanıldı.

Aslan da örgütle ilişkisi bulunmadığını öne sürerek, "Tutuklanmadan 6 ay önce uluslararası boks hakemi belgesi aldım ancak kariyerim başlamadan bitti. Ben terörist değilim. Hiçbir örgüte üye değilim. Devletim aleyhinde şantaj, baskı ve tehdit yapmadım. Hain darbe girişiminde bulunanları tasvip etmem asla söz konusu olamaz." diye konuştu.

Koç ve Aslan'ı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 5 ay 3'er gün, Türe'yi 8 yıl 1 ay 6 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Yücel A. ve İsmail G'nin ise beraatine hükmetti.