Samsun'daki silahlı kavga

Silahlı kavgada yaşamını yitiren Türkan Güneştaş'ın (47) cenazesi yakınlarınca morgdan alınarak Abdullahpaşa Camisi'ne getirildi.

Güneştaş'ın cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Sarıcalı Aile Kabristanlığı'nda defnedildi.

Olayda yaşamını yitiren Ayşegül Güneştaş'ın cenazesi ise Trabzon'a gönderildi. Silahlı kavgada yaşamını yitiren üçüncü kişinin ismi ise açıklanmadı.

Yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavileri de sürüyor.

Öte yandan resmi nikah kıydığı eşi ile yapacakları düğünün davetiyelerini dağıtmak üzere İstanbul'dan Samsun'a gelen Umut Güneştaş'ın olayda annesi Türkan ile eşi Ayşegül Güneştaş'ı kaybettiği öğrenildi.

Çarşamba ilçesinde dün, Hürriyet Mahallesi'nde düzenlenen 8. Hürriyet Balık Festivali'nde iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 3 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen A.U'nun yakalanması için çalışma yürütülüyor.