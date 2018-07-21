Samsun’un öğretmen gelin-damat pasta yerine karpuz kesti

Alikale Turistlik Tesisleri’nde düzenlenen Kavun Karpuz Festivali’ne katılan Gülcan Başer ve Ümit Yüksel çiftti pasta yerine karpuz kesti. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, genç çiftin nikah defterini Gülşen Başar’e verdi. Başkan Kılıç, “Gelin ve damat kardeşimiz bugün pasta kesmek yerine kavun ve karpuz kesmeyi tercih ederek bize sürpriz yaparak farklı anılar yaşattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Genç çiftti tebrik eden Başkan Kılıç, nikah defterini gelin Gülcan Başer’e verdi. Damat Ümit Yüksel’e de altın takarak mutluluklar diledi.

İstanbul'da öğretmen olarak görev yapan damat Ümit Yüksel, “Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bir Bafralı olarak Bafra kavun ve karpuzunu severek yiyoruz. Baframızın her sene geleneksel bir etkinliği. O yüzden tercihimizi bu yönde kullanarak festivale katılmak istedik. Bizim içinde çok güzel bir anı oldu” dedi.

Gelin Gülcan Başar ise, “ Bafra’mız ova üzerine kurulmuş bir kent. Pek çok şey yetişiyor ama bunların en çok bilinenlerinden biri karpuz ve kavun. Burada olmaktan mutluyuz” şeklinde konuştu.