Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 yıl sonra yeniden geldiği Sırbistan'da, özellikle de Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde yoğun ilgi ve coşkuyla karşılandı.

Ziyaretinin ilk gününde başkent Belgrad'da resmi temaslarda bulunan Erdoğan, ardından Belgrad'daki tarihi Kalemeydan'ı ve şehrin tek camisi Bayraklı'yı ziyaret etti. İlk günkü "resmi" temasların ardından, hem medya hem de kamuoyu için daha ilgi çekici olan Sancak ziyareti gerçekleşti.

Sırbistan'ın güneyinde, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri konumundaki Novi Pazar, Erdoğan'ın 7 yıl sonra gerçekleştirdiği "tarihi" ve "anlamlı" ziyarete bir gün öncesinden hazırlandı. Şehrin meydanı Türkçe pankartlarla donatılırken, dört bir yana Türkiye bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile birlikte yapacağı Novi Pazar ziyaretinin sabahında ise civardaki şehirlerden Novi Pazar'a akın eden binlerce insan, şehir meydanını doldurdu.

Cumhurbaşkanları Erdoğan ile Vucic'in Novi Pazar Belediyesi önündeki hitabı, meydanı dolduran binlerce insan tarafından büyük bir dikkatle dinlendi, zaman zaman alkışlar ve tezahüratlarla kesildi.

- "Buralar seni özledi Reis"

Erdoğan'ın Sancak ziyaretinin en kısa özeti ise, sosyal medyada da en çok paylaşılan iki fotoğraf oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kucağına aldığı küçük bir kız çocuğu ve sarılıp kucaklaştığı yaşlı Boşnak kadınla çekilen fotoğraflar, ziyaretin sembolleri olarak öne çıktı.

Ayrıca, Novi Pazar'daki Boşnak Milli Konseyi önüne asılan iki pankart da verdiği mesajlar açısından dikkati çekti. Üzerinde "Buralar seni özledi Reis" ve "Hoşgeldin Reis, İnsanlığın Umudu" yazan pankartlar da bölge halkının 7 yıllık Erdoğan hasretini gösterdi.

- Sancak ziyareti ve bölge halkı için önemi

Novi Pazarlı Boşnak yapımcı Nazim Licina, Erdoğan'ın 7 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Sancak ziyaretine ilişkin değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı.

"Dünyadaki en güçlü beş insandan biri şehrinize gelip, mutluluktan ağlayan bir kız çocuğunu kucağına aldığında, yolun kenarında kendisine el sallayan yaşlı bir kadının elini öpmek için tüm konvoyu durdurduğunda, şehre gelen ve hiçbir çıkarı olmaksınız onu seven insanlarla tokalaşmak için güvenlik önlemlerini görmezden geldiğinde, Boşnak Milli Konseyi binası önünde koroyla birlikte 'Sultanım' ilahisini söylediğinde, pilotları helikopteri bıraktıkları civardaki halkın ısrarıyla yakındaki bir evde kahve içtiklerinde, korumaları korudukları kişinin ne kadar çok sevildiğini gördüğünde, imzalanan tüm anlaşmalar, yapılan tüm konuşmalar ikinci plana düşüyor. Bana göre Sancak ziyareti bundan ibaret."

Novi Pazarlı işadamı Fikret Halilovic de hiçbir zaman hiçbir liderin Sancak bölgesine Erdoğan kadar özel önem vermediğini belirterek, Cumhurbaşkanı'nın Novi Pazar'a yaptığı bu ziyaretle, bölgenin hem Türkiye hem de Sırbistan çıkarlarının odağı haline geleceğini söyledi.

İki ülke cumhurbaşkanının da Sancak'ı "iki ülke arasındaki bağ" olarak gördüğüne işaret eden Halilovic, "Durum böyle olduğunda, yakın gelecekte bölge halkının faydasına adımlar beklenebilir." dedi.

Yaşananlar ve konuşulanlar göz önüne alındığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10-11 Ekim'de gerçekleştirdiği Sırbistan ziyareti, bölge halkı için özel bir anı olarak kalacak.