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Sancaktepe'de bir fabrikada yangın çıktı

Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Kalender Sokak'taki Miles Makine ve Lİft isimli fabrikanın boyahanesinde saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.

  • DHA
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5 katlı fabrikada çıkan yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Sancaktepe, Ümraniye, Sultahbeyli, Yenidoğan ve Yenişehir itfaiye ekipleri müdahale etti. 1 saat süren müdahale sonrası yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, binanın 2 katı kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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