Sancaktepe'de bir fabrikada yangın çıktı

5 katlı fabrikada çıkan yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Sancaktepe, Ümraniye, Sultahbeyli, Yenidoğan ve Yenişehir itfaiye ekipleri müdahale etti. 1 saat süren müdahale sonrası yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, binanın 2 katı kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.