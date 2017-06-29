Sancaktepe'de bir fabrikada yangın çıktı
Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Kalender Sokak'taki Miles Makine ve Lİft isimli fabrikanın boyahanesinde saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.
- DHA
5 katlı fabrikada çıkan yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Sancaktepe, Ümraniye, Sultahbeyli, Yenidoğan ve Yenişehir itfaiye ekipleri müdahale etti. 1 saat süren müdahale sonrası yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, binanın 2 katı kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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