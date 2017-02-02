Şanlıurfa Hipodrumu'nda yangın
Şanlıurfa Hipordumu'ndaki bir seyis odasında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
- AA
Hipodrumun 280 numaralı seyis odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Dumandan etkilenen 2 kişi, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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